Lanazione.it - Orvieto perde un’icona, la storica boutique chiude i battenti

(Terni), 5 febbraio 2025 –laPedetti lungo corso Cavour, un negozio icona del centro storico di, simbolo di eleganza e continuità imprenditoriale facendo parte di un'azienda familiare giunta ormai alla quarta generazione. A dare l'annuncio attraverso un video sui social è stata Valeria Pedetti che gestisce l'attività insieme alle sorelle Roberta e Laura. Un saluto di addio che forse potrebbero essere solo di arrivederci, chissà. La stessa imprenditrice nonla porta ad una possibile riapertura del negozio in un prossimo futuro. "Per ora ci prendiamo un periodo sabbatico. Il negozioil 15 febbraio, il tempo ci indicherà se si tratterà di una decisione definitiva o temporanea. Ringrazio i tanti clienti che in tutti questi anni si sono fidati di noi e del nostro lavoro" spiega.