Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox del 6 febbraio 2025: Vergine nervosa

L’diFox per oggi,ArieteDopo un gennaio faticoso,porta chiarezza. Gli amori appena sbocciati hanno tutte le qualità per essere duraturi e per renderti di nuovo entusiasta. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante.ToroÈ il momento giusto per rivalutare le tue capacità o per cambiare collaboratori. Chi desidera farsi riconfermare un contratto dovrebbe prendere contatti fin da subito. In amore, torna una bella dose di sensualità con Marte a favore.GemelliNon perdere l’occasione di ottenere qualcosa di più. Alcuni stanno considerando l’idea di cambiare azienda da metà anno. I rapporti d’amore che hanno vissuto una lieve crisi a gennaio sono recuperabili.CancroLe tensioni diminuiscono e potrebbe arrivare un guadagno extra nella seconda parte del mese.