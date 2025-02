Orio nuova area check-in pronta a giugno | e arriva un supercomputer per l’intelligenza artificiale

Leggi su Bergamonews.it

Un aeroporto infrastrutturalmente più adeguato alle attuali esigenze del settore, leader nell’innovazione tecnologica e pronto ad affrontare con responsabilità le sfide della transizione green: lo scalo dial Serio sta costruendo così la propria identità futura, lungo tre direttrici chiare che già oggi, in realtà, rappresentano il presente.L’Airport Day, iniziativa nazionale promossa da Assaeroporti e dalle società di gestione associate con l’obiettivo di raccontare il ruolo centrale del sistema aeroportuale per lo sviluppo economico, il progresso e la sostenibilità del nostro Paese, è stata l’occasione per ripercorre brevemente un anno, il 2024, che per Sacbo è stato da record sul lato dei passeggeri trasportati (oltre 17,3 milioni), a ulteriore consolidamento della terza piazza nazionale dopo i giganti Fiumicino e Malpensa.