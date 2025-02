Biccy.it - Oriana Marzoli interviene su Chiara e Fedez e prende posizione

Se nella prima parte del 2024 non abbiamo fatto altro che parlare di Ilary Blasi e dei presunti tradimenti subiti da parte di Francesco Totti, quest’anno nell’occhio del ciclone ci sonoFerragni. Dopo le rivelazioni che Fabrizio Corona ha fatto a Falsissimo tutti stanando i retroscena del matrimonio dei Ferragnez e adesso l’ha fatto anche una delle più famose ex vippone del GF Vip, che si è sempre detta fan della coppia e che ha anche diverse foto con il rapper e l’influencer. In una live su TikTok,ha detto cosa pensa di quello che ha rivelato Corona ed ha anche perso le parti di“per empatia”.ha addirittura dito di essere “sconvolta”.su: “Da donna io empatizzo molto con lei”.“Ho sentito tutto quello che ha detto Corona, in realtà sono un po’ sconvolta, ne ho parlato anche con Antonella Fiordelisi l’altro giorno e anche con mia mamma, perché questa storia mi ha scioccata.