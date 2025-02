Lanazione.it - Ordinanza per il Passaggio a Livello di Badia al Pino

Arezzo, 5 febbraio 2025 – Condella Responsabile dell’Area 2 del 1 febbraio scorso, nei giorni 7 e 8 febbraio 2025, dalle ore 8.30 alle ore 17.00, è disposta la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e del senso unico alternato regolato da movieri nel centro abitato dial, in via Luigi Settembrini, in corrispondenza deldella linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga, per l’esecuzione dei lavori di livellamento del binario. La Ferroviaria Italiana Spa, dovendo effettuare lavori di somma urgenza causa cedimento del binario della linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga, ha infatti la necessità di chiudere temporaneamente in senso unico alternato ilal km 12+430 posto in corrispondenza della strada comunale di via Settembrini nel Comune di Civitella in Val di Chiana.