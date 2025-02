Agi.it - Operaio impegnato nella manutenzione di un superyacht muore nel porto di Genova

AGI - Undi 36 anni è morto dopo essere stato colpito alla testa da un pezzo di barca, probabilmente un'elica, mentre lavorava al molo Giano, neldi. L'uomo, meccanico navale, si chiamava Lorenzo Bertanelli, originario di Massa. L'incidente è avvenuto nell'area delle riparazioni navali, in un cantiere di Amico. La dinamica è ancora da chiarire, ma secondo le prime informazioni sarebbe stato colpito da un truster, vale a dire dall'elica di una grossa imbarcazione, ilAquarius, nave da 92 metri. Sempre da una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sotto la chiglia insieme a un collega proprio per smontare l'elica che li ha travolti. L'altronon è stato colpito, ma è in stato di choc. Proclamato uno sciopero dopo la morte dell'Non si è fatta attendere la reazione dei lavoratori.