Onu Israele | sì a piano Trump per Gaza

20.54 L'ambasciatore israeliano all'Onu Danon sostiene ildiper, ma ritiene che i palestinesi non dovrebbero essere costretti ad andarsene senza il loro "consenso". Siamo "tutti d'accordo che dovrebbe essere richiesto il consenso delle persone a lasciare il luogo in cui vivono e il consenso degli altri Paesi a riceverle", ha detto mentre il segretario Onu Guterres mette in guardia contro la pulizia etnica aSì da Gantz, capo opposizione israeliana. No del ministro delle Finanze Smotrich a mandarli in Giordania o Egitto.