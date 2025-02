Nerdpool.it - One Piece: ecco quando potrebbe finire la serie live-action di Netflix

Leggi su Nerdpool.it

Laanime di Oneè attualmente composta da oltre 1100 episodi. Se si fa un confronto con l’anime,si trova solo sugli eventi di una trama che si svolge intorno alla quarantacinquesima puntata dellatelevisiva. Considerando chero passare anni tra una stagione e l’altra, sembra improbabile che l’adattamentopossa seguire alla lettera il materiale di partenza.Tenendo questo in mente, sembra un buon momento per pensare ae come Onedidovrebbe concludere la sua storia rimanendo fedele all’opera di Eiichiro Oda. Per iniziare, dobbiamo analizzare come finirà One. Al momento, Eiichiro Oda non ha accennato auscirà il capitolo finale, anche se il mangaka ha confermato che questa sarà l’ultima saga incentrata su Monkey D.