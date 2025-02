Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Piersanti Mattarella, basta con questo refrain della pista nera

In relazione all’di, vorrei evidenziare alcuni elementi tratti da documenti processuali. Giova dire che in alcuni interrogatori resi ai magistrati da Buscetta, Mannoia, Mutolo e Giuseppe Marchese, in ordine al delitto, ero presente. Quindi mi riesce difficile comprendere come ancora oggi si continui a parlare di “”, quando la Cassazione l’ha cassata. Quello che non capisco è che ne parlano non comuni cittadini, ma personaggi esperti di scienza giuridica, giornalisti e politici.Come nasce la “”? Il 15 maggio ’80 in un appunto del Sismi, classificato come “riservatissimo” e riferito al delitto, si informava che il Sisde aveva acquisito notizie secondo le quali l’sarebbe maturato in ambienti mafiosi, e che era stato eseguito da un giovane proveniente fuori dalla Sicilia, appartenente a un gruppo terroristico.