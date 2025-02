Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Attanasio, la giurista: “L’immunità ai funzionari Onu? Concessa nonostante abbiano violato le procedure. Stato può ancora agire”

Mentre la città di Goma e parte del Nord Kivu restano occupati dai miliziani dell’M23, un incontro svoltosi a Milano venerdì 31 gennaio ha riacceso un faro su un dossier che pare scivolato in secondo piano: parliamo dell’uccisione, proprio in quella zona, dell’ambasciatore Luca, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista del World Food Programme Mustapha Milambo. Il meeting, promosso dall’associazione Amici di Lucae dalla Rete per i Diritti, aveva come scopo quello di stimolare una riflessione sul caso dal punto di vista giuridico all’approssimarsi del quarto anniversario della tragica imboscata e a fronte di un “non luogo a procedere” che, riconoscendoai duedel Wfp che erano stati indagati dalla procura di Roma, ha di fatto impedito l’eventuale rinvio a giudizio.