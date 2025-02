Quotidiano.net - Oltre il Pil: il rapporto sul benessere sostenibile e inclusivo dell’Ue

Roma, 5 febbraio 2025 – Il Prodotto interno lordo (Pil) non è l’unico indicatore dello stato di salute di un Paese e non è detto che la ricchezza sia direttamente correlata aldei cittadini. Lo dimostrano i dati delsulla misura delper i Paesi europei e l'Unione nel suo complesso sul periodo 2011-2022. Svezia, Finlandia, Danimarca dominano gli indicatori die sostenibilità, mentre i Paesi dell’Est e del Sud Europa mostrano maggiori fragilità. Estonia e Slovacchia emergono come esempi di paesi con un altononostante un Pil più basso, mentre la Grecia è lo Stato con le maggiori difficoltà in quasi tutti gli indicatori. La correlazione tra Pil eesiste, ma vi sono eccezioni, con paesi a basso reddito che dimostrano una qualità della vita più elevata.