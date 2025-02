Bergamonews.it - Olly a Sanremo: sul palco dell’Ariston la nuova scuola genovese

Leggi su Bergamonews.it

Dopo il debutto sanremese nella categoria giovani del 2022 e l’ingresso in gara tra i big nel 2023, torna sul, giovane cantautore classe 2001, nato e cresciuto a Genova.Tra i protagonisti della svolta pop nelle classifiche degli ultimi mesi, con all’attivo sei dischi di platino e cinque d’oro, e 270 milioni di stream,porta al festival un brano intitolato Balorda nostalgia. La canzone, una ballad romantica che parla in modo diretto alla GenZ, racconta della nostalgia, un’emozione che il cantautore non è certo di aver provato, ma che è sicuro appartenga per natura alla gente di mare come lui.Per la serata delle cover, in diretta dall’Ariston venerdì 14 febbraio, l’artista ha scelto di esibirsi insieme al musicista bosniaco Goran Bregovic e la Wedding & funeral band.