Ilgiorno.it - Olimpiadi invernali 2026, in Val Camonica la protesta bresciana

Ponte di Legno, 5 febbraio 2025 – No alledi Milano–Cortina. Sabato 9 febbraio prossimo, a partire dalle 9.30, si terrà in val Sozzine lanel giorno della mobilitazione nazionale contro l’appuntamento invernale a cinque cerchi. A promuoverlo, nel bresciano, sono le associazioni Ape Brescia, MTO2694, Unione Sportiva Stella Rossa, Collettivo 5,37 e “L’Oco! Orco che orco”. “La mobilitazione nazionale del 9 febbraio, che si terrà anche in Alta Valcon un appuntamento a Ponte di Legno, è una risposta forte e chiara alle politiche di sfruttamento e spreco delle risorse a favore di pochi, a discapito dell'ambiente e delle comunità locali – dicono gli organizzatori. L'evento è stato organizzato in concomitanza con l’avvio del countdown a un anno all'apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, simbolo dei grandi eventi che catalizzano investimenti milionari a beneficio di pochi e sprechi immensi, senza portare reali benefici alle zone montane”.