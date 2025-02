Ilgiorno.it - Olimpiadi giovanili 2028: "Il villaggio per gli atleti?. Saranno gli alberghi"

Bormio sarà centrale nell’organizzazione delleinvernalidele lo farà utilizzando le strutture già esistenti. Non verrà cementificato nulla. La notizia dell’assegnazione degli Yog (Young olympic games) invernali dela Dolomiti-Valtellina, con Bormio e Livigno sedi di gara, ha acceso entusiasmo in tutta l’alta Valtellina perché la kermesse, ormai giunta alla sua 5^ edizione e fortemente voluta e sostenta dal Cio (Comitato olimpico internazionale), è una sorta di palcoscenico globale per alcuni dei talenti migliori delle discipline sportive invernali presenti nel programma a cinque cerchi. Bormio nelsarà la sede delle prove di sci alpino e di scialpinismo dello Yog, ma la Magnifica Terra sarà anche sede della cerimonia di apertura di una delle manifestazionipiù importanti.