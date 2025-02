Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: niente da fare in Germania con il Bayern Monaco

-EA7 EMPORIO ARMANI17-16; 37-36; 68-55: Dimitrijevic 8, Mannion 6, Tonut 5, Bolmaro 4, Brooks 13, LeDay 17, Ricci 3, Flaccadori 2, Diop, Caruso, Shields 12, Gillespie. All. Messina: Weiler-Babb 6, Da Silva 6, Edwards 12, Giffey 16, Voigtmann 13, Kharcehnkov, Lucic 16, Obst 9, Bitim ne, Harris 2, Brankovic 7, Yebo. All. Herbert) - 20 minuti per illudersi, 20 minuti per tornare a terra e venire decisamente rimbalzati dal. Così l'perde male sul campo dei bavaresi per 87-70 dopo aver chiuso il primo tempo solo a -1. Così i tedeschi incassano anche lo scontro diretto a favore e lasciano l'EA7 all'asciutto. E' solo LeDay a tenere alta la bandiera biancorossa con 17 punti, ma questa volta è l'unico protagonista offensivo.