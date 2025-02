Internews24.com - Okafor “provoca” l’Inter: «Sono qui per vincere lo Scudetto col Napoli. E su Conte…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le dichiarazioni del nuovo innesto del: un guanto di sfida ale parole al miele per ConteNoah, il nuovo acquisto del, ha rilasciato delle dichiarazioni significative sui canali social del club azzurro che non solo evidenziano la sua determinazione a contribuire al successo della squadra, ma anche il rispetto e l’ammirazione nei confronti dell’allenatore azzurro Antonio Conte. Durante la sua presentazione ufficiale, lo svizzero ha espresso entusiasmo per il suo approdo in un club che considera “grande” e ha sottolineato il suo obiettivo diil campionato, lanciando un guanto di sfida al, diretta concorrente per il titolo. LE PAROLE DELL’EX MILAN- «Ilè un grande club e mi hanno accolto calorosamente, il che è molto importante per me.