Okafor | Conte per me è uno dei migliori allenatori al mondo

Noah, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video pubblicato dalla SSC Napoli su Instagram. Il calciatore si mostra entusiasta per la scelta e per l’approdo a Napoli. Ha parlato anche dell’allenatore e della sua posizione in campo. Di seguito quanto dichiarato sui canali social della Società.: “La posizione in cui posso esibirmi di più è sull’ala sinistra”Così l’ex attaccante del Milan: “Questo è un grande club, mi hanno dato un caloroso benvenuto. Per me è molto importante. Inoltre ho parlato con l’allenatore, per me è uno deial, quindi penso che sia un piacere allenarmi con lui e imparare da lui. Ora non vedo l’ora di dare tutto, di aiutare la squadra, di aiutare l’allenatore e di esibirmi anche per i tifosi.