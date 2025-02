Ilfattoquotidiano.it - Ok del Cremlino alle trattative con Zelensky dopo l’apertura di Kiev: “Lui illegittimo, ma rimaniamo disponibili a un negoziato”

di Volodymyra una trattativa diretta con Vladimir Putin sembra trovare una sponda anche a Mosca. Il presidente ucraino non ha accennato, nelle sue dichiarazioni, al decreto con cui vieta per legge ogni dialogo con il capo del, mentre il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, ha ribadito che per i vertici della federazionerimane un presidente “”. Nonostante questo, però, “la parte russa rimane aperta ai negoziati“.Le dichiarazioni tra le due parti fanno presumere che il clima stia migliorando. E le parole degli altri protagonisti del dossier, più o meno centrali, sembrano confermarlo. Peskov ha ribadito che i contatti tra Russia e Stati Uniti per una soluzione in Ucraina sono in corso “tra singoli dipartimenti e si sono intensificati di recente“.