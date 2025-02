Veneziatoday.it - Ok alla fase sperimentale dell'anti-paccottiglia, ora il Regolamento

Leggi su Veneziatoday.it

Importante tavolo di lavoro mercoledì mattina negli ufficia ex Carbonifera a Mestre per tirare le fila dopo la sperimentazionea “delibera”, in scadenza nel prossimo mese di aprile, e per parlaree azioni successive. Con l'assessore al Commercio, Sebastiano.