Lapresse.it - Ohio, sparatoria in un deposito cosmetici: 1 morto e 5 feriti

Leggi su Lapresse.it

È di une cinqueil bilancio di unaavvenuta nello Stato americano dell’. Ad annunciarlo nella prime ore di oggi è stata la polizia locale, che ha spiegato anche che il presunto responsabile è ancora in fuga. Sulla “persona di interesse”, ossia il sospetto, il capo della polizia ha detto che non vi è motivo “di credere che sia una minaccia generale per la società”.Lain tarda serata“Sembra che si tratti di un attacco mirato”, ha aggiunto. Laè avvenuta nella tarda serata di ieri, ora locale, a New Albany, in unin cui sono immagazzinati. Circa 150 persone sono state evacuate e nel magazzino è stata trovata un’arma da fuoco.