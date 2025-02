Tarantinitime.it - Off Shore Taranto, Iaia (FdI): “annuncio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto conferma l’iter e le prospettive”

Tarantini Time Quotidiano“Si prosegue a ritmo serrato nella procedura che renderà il porto diprotagonista nella produzione di energia eolica italiana. Ladei siti die Augusta da parte delcertifica l’andamento delche vedràin primo piano nella cantieristica off. Seguirà a breve il decreto del Ministeroma l’anticipazione delè, senza dubbio, di grande importanza. Ci saranno investimenti per favorire lo sviluppo del progetto ed ancora una volta, sul tavolo del governo permane grande attenzione per l’area jonica, con ricadute positive sull’occupazione e sullo sviluppo del territorio”.Così l’on. Dario, deputato di Fratelli d’Italia.