Oddio soffoca aiutatela Grande Fratello momento terrificante in casa durante la cena Shaila si accorge di tutto ma non interviene

Nella serata del 4 febbraio 2025,unanelladel, Helena Prestes ha vissuto undi difficoltà mentre stava mangiando, rischiando dire. Secondo le testimonianze, in quei concitati istanti,Gatta, presente al tavolo, non sarebbe intervenuta per prestare aiuto alla coinquilina in difficoltà. Questo episodio ha suscitato discussioni sia all’interno dellache tra il pubblico, alimentando ulteriormente le tensioni già esistenti tra le due concorrenti.Helena Prestes, modella brasiliana, è entrata nelladeldistinguendosi per il suo carattere forte e determinato. Fin dalle prime settimane, ha instaurato legami significativi con alcuni concorrenti, ma ha anche vissuto momenti di attrito, in particolare conGatta.