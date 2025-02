Zonawrestling.net - NXT: Cora Jade scatena il caos a NXT dopo che Charlotte Flair ha scosso la divisione femminile

L’episodio del 4 febbraio di WWE NXT ha incluso diversi segmenti che hanno fatto eccitare i fan per il Vengeance Day. Tra questi, una promozione tra le tre donne che si sfideranno per il titolodel marchio.Bayley è stata impegnata. Era anche nell’episodio del 3 febbraio di WWE RAW, ma la sua settimana non era anfinita.I fan hanno tributato a Bayley una grande ovazione, e lei si è goduta il suo ritorno nell’NXT Arena. Anche Roxanne Perez ha ricevuto un enorme tributo di affetto da parte del pubblico,la sua apparizione da record durante il Royal Rumble.che Roxanne Perez e Bayley hanno avuto un tira e molla Giulia è finalmente uscita dicendo che era abbastanza e che Roxanne Perez non è niente senza un titolo. Ha anche promesso di battere Bayley. Ecco quindi usciread interrompere tutto, proclamando di essere cresciuta a NXT e che è sempre stata casa sua.