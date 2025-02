Zonawrestling.net - NXT: Ancora sorprese dalla collaborazione NXT-TNA

L’episodio del 4 febbraio di NXT è stato pieno di, ma lo shock più grande della serata è arrivato quando Fandango ha fatto il suo atteso ritorno alla WWE. L’ex star dei Breezango, ora noto come JDC in TNA Wrestling, è apparso durante il segmento della campionessa della Heritage Cup Lexis King, portando a un match per il titolo fissato per lo show della prossima settimana. Il ritorno di Fandango è stato inaspettato, ma si adatta perfettamente alla crescente partnership di NXT con TNA Wrestling. Con le apparizioni crossover sempre più frequenti, Dango è ora l’ultimo nome ad apparire in WWE come parte del continuo scambio di talenti.Questa è la prima volta che Fandango è stato visto in NXT dal 2021, quando è stato rilasciato insieme al partner di lunga data Tyler Breeze. Il duo, noto per i suoi esilaranti segmenti Fashion Files nel roster principale, si era costruito un seguito di culto prima della sua partenza.