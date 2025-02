Zonawrestling.net - NXT 04.02.2025 Welcome back Queen

Benvenuti all’analisi di NXT dal CW Performance Center di Orlando, Florida. Una serata che promette scintille con il Vengeance Day Summit tra Giulia, Bayley e Roxanne Perez, oltre ad un importante tag team match che vede coinvolti Oba Femi e Trick Williams contro A-Town Down Under.Jacy Jayne (w/Fallon Henley, Jazmyn Nyx) vs Stephanie Vaquer (3 / 5) Match molto intenso con Jacy Jayne che prende il controllo nelle fasi iniziali grazie all’aiuto delle compagne a bordo ring. La Vaquer però riesce a ribaltare la situazione con una serie di mosse aeree, inclusa una superplex spettacolare. Nelle fasi finali, Nyx tenta di interferire colpendo la sua stessa compagna per errore, permettendo alla Vaquer di connettere la sua SVB per la vittoria. Non sarebbe lo stesso squalifica? Scondo Vic Joseph non è così, perché colpisce la sua compagna di squadra, manco fosse un tag team match.