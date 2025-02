Panorama.it - Nutella Day, la ricetta segreta di un successo che ha saputo conquistare il mondo

Era una piovosa mattina di aprile del 1964 quando il primo vasetto diuscì dalla fabbrica Ferrero di Alba (Cn). Da allora, questa crema spalmabile è diventata un simbolo di gusto e dolcezza, conquistando milioni di persone in tutto il. La sua storia affonda le radici nell’intuizione visionaria di Michele Ferrero, che migliorò la formula della "Supercrema" creata dal padre Pietro nel dopoguerra, dando vita a un prodotto destinato a diventare un’icona globale. Oggiè prodotta in undici stabilimenti Ferrero in tutto il, con maestranze di 97 nazionalità diverse, ed è venduta in circa 170 paesi. Nel 2024, il marchio ha registrato un fatturato globale stimato in oltre 3 miliardi di euro, consolidando la sua posizione come leader nel settore delle creme spalmabili.