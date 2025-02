Spazionapoli.it - Nuovo ruolo per un azzurro, colpo di scena in casa Napoli: la scelta è chiara

CalciomercatoUltimissime – Insono pronti dei cambiamenti importanti. Oggi, sono emersi dettagli su un noto. La stagione delprosegue per il verso giusto, anche se non sono assolutamente da escludere cambiamenti importanti in ottica futura. Ad oggi, Antonio Conte possiede alcuni uomini “intoccabili”, mentre altri son costretti ad “accontentarsi” dei pochi minuti a disposizione. Naturalmente, come giusto che sia, in una squadra esistono titolari e riserve, anche se il tecnico starebbe pensando di cambiaread unper concedergli più spazio.Raspadori “blindato” dal: Conte lavora alIl futuro di Giacomo Raspadori è stato molto chiacchierato negli ultimi mesi. Da diversi mesi, il giocatore non è centrale nel progetto, motivo per il quale in tanti pensavano ad un possibile addio che però non è arrivato.