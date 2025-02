Europa.today.it - Nuovo rinforzo per la Dinamo Brindisi: accordo con Andrea Epifani fino al termine della stagione

- Nato a Ostuni,inizia la sua carriera cestistica nella sua città natale prima di trasferirsi nelle giovanili dinel 2014. Successivamente si sposta a Treviso, dove si distingue con le squadre Under 16 e Under 18, ottenendo nel 2019 l’opportunità di esordire in Serie A2.