Gossipnews.tv - Nuovo Programma per Stefano De Martino: Inaspettata Decisione Rai!

Leggi su Gossipnews.tv

Decondurrà ungame show su Rai 1 dopo il successo di Affari Tuoi. Ecco di qualesi tratta!Denon si ferma più. Dopo aver conquistato il pubblico con Affari Tuoi, lo showman napoletano è pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva. Secondo quanto riportato da TvBlog, Desarà al timone di ungame show su Rai 1 che andrà in onda subito dopo il celebre gioco dei pacchi, a partire da giugno.Il successo di Affari Tuoi parla chiaro: con oltre 6,6 milioni di spettatori e uno share del 30.8%, Deha dimostrato di saper raccogliere l’eredità di Amadeus senza farlo rimpiangere. Non solo ha mantenuto gli affezionati del, ma ha anche attirato un pubblico più giovane, portando nuova linfa al prime time di Rai 1.La Rai, alla ricerca di un degno sostituto di Soliti Ignoti (trasferito sul NOVE da Amadeus sotto il nome di Chissà Chi È), ha deciso di puntare ancora su Deper questoprogetto.