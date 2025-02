Nuovo pilota in segreto Hamilton e Leclerc già ‘sostituiti’

Leggi su Sportface.it

Trepidazione, attesa, emozione, gioia, adrenalina: in casa Ferrari ormai il clima è straordinariamente di festa e si attende solo che il semaforo verde si accenda per la prima volta nel 2025.La coppia formata da Charlese dal sette volte campione del mondo ha già iniziato a far sognare nonostante la stagione di Formula 1 non sia ancora ufficialmente iniziata. Il gran premio di Melbourne, il primo del 2025, si avvicina sempre più: il weekend che andrà dal 14 al 16 marzo darà il via a quella che si prospetta essere una delle stagioni più avvincenti di sempre. C’è curiosità nel vedere in pista i due piloti Ferrari, anche per capire quanto competitiva sarà la scuderia di Maranello e quanto il team guidato da Fred Vasseur possa davvero far sognare i tifosi.Dall’altro lato Max Verstappen con la sua Red Bull, Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren e l’outsider Fernando Alonso con l’Aston Martin (e con Flavio Briatore) faranno la guerra alla Ferrari, senza dimenticare George Russell e Kimi Antonelli che agli ordini di Toto Wolff proveranno a sorprendere con una Mercedes che parte leggermente più indietro.