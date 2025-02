Justcalcio.com - Nuovo “ordine” di Balotelli: “Voglio mantenere la mia promessa”

2025-02-05 18:10:00 Calcio italiano:MarioBarwuah (Palermo, 1990) continua a parlare. Sempre più, con sventura, era che in campo.Dalla sua firma per il Genoaalla fine di ottobre, Ha appena giocato 57 minuti in sei partite, Sempre come sostituto, E non ha segnato alcun goal. Il calciatore italiano ha giocato con la tensione superficiale dell’acqua e gli effetti della palla per eseguire tre “scatti” di crescente difficoltà.Con la partenza di Alberto Gilardino e L’arrivo di Patrick Vieiracon il quale aveva il suo più e meno nel NICE, finì di “scavare la tomba”. “Se non avessi avuto questi problemi con lui, non avrebbe mai lasciato il NICE”, L’ex arsenale e inter, tra gli altri. “e Vieira si abbraggeranno davanti a me. Dovranno vivere insieme”, promesso Alberto ZangrilloPresidente di Genova.