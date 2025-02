Serieanews.com - Nuovo allenatore Roma, sciolte le riserve: Ranieri ha scelto il successore

Leggi su Serieanews.com

Ilsaràda Claudio, che ha già individuato il nome giusto: via alla trattativa!lehail(Foto: Ansa) – serieanews.comLasi avvicina a un momento cruciale. Dopo settimane di valutazioni e indiscrezioni, la dirigenza sta per stringere il cerchio su chi guiderà la squadra il prossimo anno. Claudio, che a fine stagione si accomoderà in un ruolo dirigenziale, ha lavorato sottotraccia per individuare il profilo giusto e sembra aver finalmente preso una decisione chiara.I nomi accostati ai giallorossi nelle ultime settimane sono stati molti: tecnici con esperienze internazionali, allenatori giovani con idee fresche, e anche qualche suggestionentica. Maha un’idea ben precisa in mente.