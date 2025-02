Fanpage.it - Nuovo aggiornamento per Google Maps: arrivano nuovi modelli per l’auto che si muove sulla mappa

Leggi su Fanpage.it

ha rilasciato unin Beta per il sistema operativo Android. Per la prima volta dal 2020 sarà possibile personalizzare l'icona del veicolo scelto per la navigazione: oltre a quelli classici si potranno scegliere anchepiù elaborati.