Cesenatoday.it - Nuovi corsi di lingua italiana per stranieri al centro interculturale Movimenti

Leggi su Cesenatoday.it

Come ogni anno, il’ organizzacicli di lezioni gratuite dirivolti ai cittadini. Gli incontri, proposti per offrire opportunità di incontro, di informazione e di orientamento, in particolare alle donne immigrate, si terranno nelle.