Nuova scuola più vicina | Cascia si apre ai giovani

Ladiprende forma. In questi giorni la strada che attraversa il paese per portare fino al capoluogo è interdetta al traffico di giorno per consentire le operazioni di scarico e montaggio della struttura portante all’interno del cantiere per la realizzazione dellaprimaria. "Abbiamo già realizzato lo scavo, il magrone, le fondamenta e i cordoli di battuta dove in questo mese verrà montata la struttura in alluminio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Batignani –. Successivamente verranno realizzati la copertura, i tamponamenti, gli impianti interni e poi le rifiniture". Il progetto finanziato con fondi Pnrr per oltre 1,9 milioni di euro sta permettendo di realizzare il nuovo plesso proprio al fianco del vecchio, che sarà abbattuto una volta accessibile lache sarà – garantisce l’amministrazione – moderna, sicura ed efficiente a livello energetico.