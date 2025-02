Quotidiano.net - Nuova moneta del Giubileo 2025: Porta Santa e ichthìs in rilievo

Arriva lache celebra ildove appare ladella Basilica di San Pietro e l', il messaggio in codice dei primi cristiani durante le persecuzioni. Come annuncia l'istituto Poligrafico Zecca dello Stato "ladella Basilica di San Pietro è al centro delladedicata alla celebrazione dell'Anno Santo, come simbolo universale di speranza. Proprio la speranza è, infatti, il messaggio centrale del. La, emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e coniata dalle Officine della Zecca dello Stato, ha una tiratura totale di 24.000 pezzi, metà in versione Fior di Conio (la parte migliore di una produzione standard, realizzata con conii nuovi) e metà in versione Proof (monete con fondo a specchio, è considerata la finitura più pregiata).