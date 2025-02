Ilrestodelcarlino.it - “Nuova colata di Idice”: l’ira delle opposizioni

San Lazzaro di Savena (Bologna), 5 febbraio 2025 – La paura della cementificazione torna a San Lazzaro, dopo dieci anni dallo stop, voluto da Isabella Conti, alladi, per il progetto della SIS (Società Italiana Sementi) e di un nuovo impianto industriale. A parlarne per Volt, la lista europeista, sono Marcello Saltarelli e Gianluca Guerra: “Da mesi si discute all’interno dei gruppi di maggioranza del consiglio di San Lazzaro dell’avviamento del procedimento di costruzione della SIS, controllata per il 17 per cento da Eni. Il progetto originario prevedeva la cementificazione e il consumo di 13 ettari di suolo agricolo – l’equivalente di quasi 20 campi da calcio – per la realizzazione di un nuovo impianto di logistica ain un’area destinata a rimanere agricola e a svolgere funzioni vitali per il territorio.