Europa.today.it - Nuoto, Vittorino da urlo: trentasette medaglie

Leggi su Europa.today.it

per i nuotatori dellada Feltre e quinto posto finale tra le oltre quaranta società in gara al 22° Trofeo Città del Palio, svoltosi nei giorni scorsi a Siena. Un ottimo risultato a cui hanno contribuito tutti gli atleti biancorossi delle varie categoria, scesi in.