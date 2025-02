Sport.quotidiano.net - Nuoto, Acea è il 'main sponsor' della Rari Nantes Florentia

Firenze, 5 febbraio 2025 -spa è il nuovoper la stagione sportiva, la più antica e vincente società sportiva toscana. L'iniziativa è stata presentata in un evento ufficiale. "Ci sono momenti che segnano l'inizio di nuove avventure, incontri che arricchiscono il cammino e collaborazioni che rendono possibile ciò che sembrava solo un sogno - afferma il presidente, Andrea Pieri -. Un connubio di valori e visione tra due icone nazionalistoria dello sport e del settore idrico, energetico e ambientale unite dalla storia ultracentenaria e l'acqua. In questi 120 anni laha fatto dell'acqua il centrosua missione sportiva come veicolo di crescita e competizione, così come".