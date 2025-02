Liberoquotidiano.it - "Novelli corsari quasi usurpatori della democrazia": da Mattarella un attacco a Musk?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sergioa Marsiglia. Il presidenteRepubblica è stato infatti insignitopiù alta onorificenza accademica, il dottorato honoris causa, alll'università d'Aix-Marseille. Qui il Capo dello Stato ha tenuto un lungo discorso, ripercorrendo le tappe delle relazioni internazionali dal Novecento ai giorni nostri. A suo dire l'Unione europea "costituisce un punto di riferimento nella vicenda internazionale". Non solo, "l'Europa - ha spiegato - appare davanti a un bivio, divisa, come è, tra Stati più piccoli e Stati che non hanno ancora compreso di essere piccoli anch'essi, a frontenuova congiuntura mondiale. L'Unione Europea è uno degli esempi più concreti di integrazione regionale ed è, forse, il più avanzato progetto - ed esempio di successo - di pace enella storia".