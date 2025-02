Novara | Dopo informatica l’AI? Continua saga della scuola digitale

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 feb. (askanews) – Per Daniele, pedagogista e autore di best seller, quanto affermato in un convegno martedì dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ovvero che bisognerebbe insegnareanche nelle classiprimaria e che servirebbe approfondire il tema dell’intelligenza artificiale”, non è altro che la prosecuzione “di cui non se ne sentiva il bisogno, quella”. “Un ritornello che sentiamo da oltre un decennio e che, oggettivamente, non ha portato alcun beneficio agli studenti ma ne ha portati molti a tutte quelle aziende che puntano sul business tecnologico – ha aggiunto il direttore del Centro PsicoPedagogico per l’Educazione e la Gestione dei conflitti (CPP) – in un comunicato – Ora si arriva addirittura a parlare di intelligenza artificiale, cosa contraria a ogni buonsenso per chi ha a cuore la crescita sana dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze”.