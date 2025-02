Secoloditalia.it - Nordio e Piantedosi smontano il caso Almasri: “Pasticcio dell’Aja”, “Tutelata la sicurezza dello Stato”

Prima Carlo, poi Matteo: nell’informativa alla Camera l’ex magistrato oggi Guardasigilli e il prefetto responsabile del Viminale fanno definitivamente chiarezza sul, il capo della polizia libica arrein Italia su richiesta del corte penale internazionalee poi rilasciato. Interventi che, in un metaforico uno-due pugilistico mandano l’opposizione kappaò. Con Schlein e Conte in(politico) confusionale, aggrappati a due interventi sull’orlo di una crisi di nervi.Un provvedimento che ha indotto la Procura di Roma a indagare mezzo governo. Misura chenon ha mancato di commentare al termine del suo intervento. «Ringrazio la magistratura – ha concluso il ministro della Giustizia – perché ha compattato la maggioranza come mai prima». Parole che hanno strappato la standing ovation dei deputati del centrodestra che, in piedi, hanno tributato un lungo applauso al Guardasigilli tra le proteste dell’opposizione.