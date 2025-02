Lapresse.it - Nordio e Piantedosi alla Camera, Pd espone cartelli: “Meloni patriota in fuga”

in”. Recitano così iesposti dai deputati Pd al termine dell’intervento della segretaria dopo l’informativa dei ministrisul caso Almasri. Isono stati espostifine dell’intervento della segretaria del Pd Elly Shclein, che faceva il suo intervento dopo che avevano parlato i Ministri. “Non si tratta di un difetto formale, ma di una scelta politica. E allora assumetevi la responsabilità di quello che fate. La verità è che vi vergognate, come sulla sanità o sulle pensioni”. “Oggi è una giornata triste per la democrazia,sono venuti in Aula a coprire le spalle della premier. Ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia, che invece manca di rispetto all’Aula e al paese” ha aggiunto Schlein. “Questo attacco frontalemagistratura è fumo negli occhi per punire il merito della vostra scelta politica” ha detto, rivolta a