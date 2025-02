Liberoquotidiano.it - "Non voglio più avere rapporti con Vianello". Il dramma di Wilma Goich, Balivo sconvolta | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Commozione, angoscia e tristezza nella puntata di mercoledì 5 febbraio de La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina. Ospite in studio, celebre cantante ed ex moglie di Edoardo. Ed è proprio dell'ex compagno che ha parlato in una lunga intervista, raccontando una vicenda che ha lasciato basita la stessa conduttrice. Al centro della discussione, la morte di sua figlia Susanna e la scelta didi interrompere qualsiasi contatto con. "Con Edoardotu non vuoipiù nessun tipo di rapporto perché quando vostra figlia Susanna è stata male e poi purtroppo è mancata.", ha spiegata Caterina. Ma a quel puntol'ha interrotto per completare in prima persona la frase: "Lui non è stato presente. Punto. Lui non c'era.