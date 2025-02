Thesocialpost.it - “Non si è suicidata”. Aurora morta a soli 13 anni: i risultati dell’autopsia, cos’è successo davvero

Leggi su Thesocialpost.it

Nuove informazioni emergono riguardo alla tragica morte diTila, la tredicenne deceduta il 25 ottobre 2024 dopo essere caduta dal terrazzo dell’abitazione dove viveva con la madre a Piacenza. L’autopsia, condotta sul corpo della giovane, ha rivelato lesioni che non sono compatibili con l’ipotesi del suicidio, spostando l’attenzione verso un possibile omicidio.Leggi anche: Venezia, malore alla guida: camionista muore in A4Secondo il quotidiano locale Libertà, il medico legale GiovCecchetto dell’Università di Pavia, che ha eseguito l’esame autoptico, ha riscontrato delle ferite sulla parte posteriore del cranio di. Questo suggerirebbe che la ragazza sia caduta all’indietro, probabilmente spinta, piuttosto che essersi lanciata in avanti, come ci si aspetterebbe in un caso di suicidio.