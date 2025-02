Ilfattoquotidiano.it - “Non ricattati da Kvaratskhelia, ma quasi”. Il ds Manna punta il dito contro l’ex Napoli ceduto al Paris Saint Germain

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Siamo stati costretti a cederein questa sessione perché ci siamo ritrovati, non dico, ma”. Il direttore sportivo del, Giovanni, è stato molto duro nel corso della conferenza stampa di fine mercato, a proposito del passaggio del georgiano al Psg. “Noi ringraziamoper ciò che ha fatto per il, per quello che ha dato alla città, abbiamo provato a sanare una situazione un po’ complicata, ma è stato doveroso venderlo“.Sull’argomento, che ha suscitato anche la presa in giro del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, il dirigente ha poi concluso: “E’ andato via un giocatore importante, come dite voi, è oggettivo, ma ilha provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in maniera adeguata perché era probabilmente il miglior giocatore della squadra per status.