Non ce l’ha fatta Dramma in Italia | travolto così all’improvviso impatto violentissimo

Untico incidente è avvenuto oggi, 4 febbraio, in via del Frizzone a Capannori nel tardo pomeriggio. Un ciclista è stato coinvolto in uno scontro con un’automobile, e purtroppo ha subito gravi conseguenze. Il giovane, nato nel 1991, è stato colpito quasi immediatamente da un’auto che lo ha investito mentre si trovava in mezzo alla carreggiata, nelle vicinanze del casello autostradale di Capannori.Leggi anche: Trump: “Gli Usa prenderanno il controllo di Gaza”. Replica di Hamas: “Piano ridicolo”Purtroppo, nonostante i soccorsi, il ciclista non è sopravvissuto. È deceduto durante il trasporto verso il pronto soccorso dell’ospedale di Lucca. Al momento dell’incidente, non aveva documenti con sé. Si tratta di un uomo di 34 anni di origine marocchina, regolarmente in, ma senza fissa dimora.