Noemi a Sanremo 2025 con Se t’innamori muori | Tony Effe? Giusto tendergli la mano Vorrei portarlo sul palco di Una Nessuna Centomila

In vista della sua prossima partecipazione al Festival dicon il brano “Se”, la cantanteha radunato la stampa presso la sede milanese della Sony Music per presentare il brano sanremese, ma anche il novo disco dal titolo “Nostalgia”, che esce il prossimo 28 febbraio.con “Se” e cover con“Se”, brano scritto da Mahmood, Blanco e prodotto da Michelangelo, è cucito appositamente per, che arriva alla sua ottava partecipazione al Festival di, con una maggiore consapevolezza e una contagiosa voglia di cantare. “Ha un titolo coraggioso, quasi da film di Tarantino, per dire che in alcune dinamiche le strategie lasciano il tempo che trovano. Bisogna avere il coraggio di dare tutto, anche mostrando le proprie fragilità, che ci fanno capire chi siamo davvero.