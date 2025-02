Game-experience.it - Nintendo Switch 2 costerà più di Switch 1? Ne parla il Presidente di Nintendo

Durante l’ultima sessione di domande e risposte con gli azionisti, ildi, Shuntaro Furukawa, ha affrontato il tema del prezzo di2 e della situazione attuale della prima versione della console.Pur senza fornire cifre precise, Furukawa ha delineato le strategie dell’azienda, spiegando che il prezzo della nuova console sarà stabilito tenendo conto di più fattori, tra cui troviamo ovviamente l’inflazione ed i tassi di cambio. Tuttavia, ha anche rassicurato che la Grande N intende mantenere prezzi accessibili, come da tradizione.Per quanto riguarda l’attuale, la compagnia non prevede alcun cambiamento nel prezzo, il che suggerisce che2 dovrà necessariamente costare di più per mantenere una logica di mercato. Furukawa ha sottolineato che l’inflazione in aumento e il mutato contesto economico dal lancio dinel 2017 rendono necessaria una valutazione approfondita del prezzo della nuova console, ma senza discostarsi troppo dagli standard abituali di