Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2, ecco data ed ora dell'evento

L’attesa è finita:ha annunciatoed ora in cui è in programma ilinteramente2. Nello specifico, l’appuntamento comunicativo è in programma il 2 aprile 2025, alle ore 15:00 italiane, consentendo in questo modo a tutti gli appassionati di scoprire le novità sulla nuova console della Grande N.L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali ufficiali died offrirà un’anteprima sulle caratteristiche hardware e software della console. Al momento, i dettagli su2 sono ancora avvolti nel mistero, ma si parla di un significativo aumento della potenza rispetto alla generazione attuale, oltre a possibili nuove funzionalità innovative. Non è ancora noto il prezzo di lancio e nemmeno ladi uscita, ma questopotrebbe finalmente chiarire ogni dubbio.